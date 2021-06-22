Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобам на нардепа Гончаренко

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Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) закрыл дело по жалобам относительно нардепа, члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, которые касались украинского флага и вопроса к канцлеру Германии Ангеле Меркель, считает ли она убийцей президента России Владимира Путина.

Об этом сам депутат написал в своем Telegram-канале.

«Никаких санкций не будет. Оба эти действия не запрещены никакими правилами ПАСЕ. Эти две ситуации произошли на весенней сессии. Во время своего выступления я продемонстрировал национальный флаг Украины, простреленный российскими пулями на Донбассе. После чего президент Демс прервал меня и пригрозил лишить слова. Вторая ситуация — в своем вопросе канцлеру Германии Ангеле Меркель я назвал Путина убийцей. На что президент Демс тоже отреагировал замечанием», — сообщил он.

Однако, по словам Гончаренко, он пока остается без права голоса из-за еще одной жалобы — главы российской делегации Петра Толстого за оскорбление его и Путина.

«На этой сессии у меня не будет слова, но я продолжаю работу в комитетах и кулуарах», — добавил нардеп.