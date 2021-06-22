Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобам на нардепа Гончаренко
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Скриншот с видео
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) закрыл дело по жалобам относительно нардепа, члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, которые касались украинского флага и вопроса к канцлеру Германии Ангеле Меркель, считает ли она убийцей президента России Владимира Путина.
Об этом сам депутат написал в своем Telegram-канале.
«Никаких санкций не будет. Оба эти действия не запрещены никакими правилами ПАСЕ. Эти две ситуации произошли на весенней сессии. Во время своего выступления я продемонстрировал национальный флаг Украины, простреленный российскими пулями на Донбассе. После чего президент Демс прервал меня и пригрозил лишить слова. Вторая ситуация — в своем вопросе канцлеру Германии Ангеле Меркель я назвал Путина убийцей. На что президент Демс тоже отреагировал замечанием», — сообщил он.
Однако, по словам Гончаренко, он пока остается без права голоса из-за еще одной жалобы — главы российской делегации Петра Толстого за оскорбление его и Путина.
«На этой сессии у меня не будет слова, но я продолжаю работу в комитетах и кулуарах», — добавил нардеп.
- 27 апреля Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ на три месяца из-за жалобы главы российской делегации Петра Толстого. Жалоба Толстого касалась двух моментов на сессии в январе 2021 года. Тогда Гончаренко призвал граждан РФ свергнуть Путина и опубликовал видео в Facebook с оскорблениями в адрес Толстого.
- В тот же день Гончаренко во время выступления развернул флаг Украины с дырками от российских пуль, принадлежавший украинскому военному, который воевал на Донбассе. Президент Ассамблеи несколько раз пытался остановить Гончаренко, говоря, что подобное не разрешено в ПАСЕ, но тот не реагировал. После этого президент приказал выключить представителю Украины микрофон и попросил его выйти.