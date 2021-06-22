Госзаказ и корпоратизация. Глава «Укроборонпрома» Гусев назвал четыре приоритетных направления своей работы

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Гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев назвал четыре приоритетных направления своей работы, в том числе и выполнение оборонного заказа.

Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».

Первым приоритетом Гусев определил выполнение государственного оборонного заказа. По его словам, по результатам 2020 года некоторые контракты по госзаказу выполнены на 100%, а некоторые — досрочно. Первые четыре месяца 2021 года, по словам Гусева, показали рост производства на 20%, и он планирует сохранить эту динамику до конца года.

Вторым приоритетом он назвал расширение внешних рынков для продукции «Укроборонпрома». Гусев сказал, что за четыре месяца 2021 года подписано контрактов на сумму в 2,5 раза большую, чем за такой же период 2020-го.

Третий приоритет — корпоратизация «Укроборонпрома». Гусев ждет, пока Верховная Рада примет закон № 3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.

И четвертый приоритет — развитие новых проектов и продуктов.

«Мы ввели должность директора по инновациям. На первом конкурсе не установили победителя и сейчас ищем человека, который бы продвигал инновации. Почему? Беспилотные системы, кибероружие, новые технологичные и высокотехнологичные виды оружия — это будущее, и нам нужно думать, каким оно должно быть», — сказал Гусев.