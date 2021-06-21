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Решающий матч Украины на Евро-2020: Шевченко определился с составом сборной в игре против Австрии

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Фото УНИАН

Украина назвала заявку на решающий матч против Австрии в третьем туре Евро-2020, который состоится 21 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В 19:00 на поле стадиона «Арена Национале» в Бухаресте выйдут:

Отметим, из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, не будут участвовать в игре с Австрией Александр Зубков, Роман Безус (полузащитники) и Денис Попов (защитник).

По данным УАФ, сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы, Австрия — в красно-белом.