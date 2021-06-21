Прогноз погоды на неделю: украинцев предупредили об усилении жары до +35 градусов

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Marie-Sophie Tékian / Unsplash

В Украине в ближайшие дни усилится жара, воздух раскалится до +35 °С.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«На неделе готовьтесь к +30...+35 °С в Украине. Уже завтра в большинстве областей в течение дня ожидается +29...+33 °С», — написала она.

По данным синоптика, немного свежее будет воздух над южной частью Украины — +23...+29 °С.

В то же время Диденко прогнозирует преимущественно сухую погоду, локальные короткие дожди пройдут по западу и югу страны.

«В ближайшую ночь кратковременные грозовые дожди пройдут в Одесской, Николаевской областях, затронут некоторые районы Херсонской области и Крыма», — добавила она.

В Киеве во вторник, 22 июня, синоптик прогнозирует сухую погоду с температурой +30...+32 °С. Такая жара продлится до конца недели, только в воскресенье, 27 июня, станет прохладнее — до +25...+27 °С.

В Украине ослабление жары ожидается в субботу в западных областях, в воскресенье — еще и в северных. С понедельника, 28 июня, на всей территории страны будет +25...+30 °С.