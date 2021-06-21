Прогноз погоды на неделю: украинцев предупредили об усилении жары до +35 градусов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Marie-Sophie Tékian / Unsplash
В Украине в ближайшие дни усилится жара, воздух раскалится до +35 °С.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
«На неделе готовьтесь к +30...+35 °С в Украине. Уже завтра в большинстве областей в течение дня ожидается +29...+33 °С», — написала она.
По данным синоптика, немного свежее будет воздух над южной частью Украины — +23...+29 °С.
В то же время Диденко прогнозирует преимущественно сухую погоду, локальные короткие дожди пройдут по западу и югу страны.
«В ближайшую ночь кратковременные грозовые дожди пройдут в Одесской, Николаевской областях, затронут некоторые районы Херсонской области и Крыма», — добавила она.
В Киеве во вторник, 22 июня, синоптик прогнозирует сухую погоду с температурой +30...+32 °С. Такая жара продлится до конца недели, только в воскресенье, 27 июня, станет прохладнее — до +25...+27 °С.
В Украине ослабление жары ожидается в субботу в западных областях, в воскресенье — еще и в северных. С понедельника, 28 июня, на всей территории страны будет +25...+30 °С.
- Ранее синоптики спрогнозировали в Украине на трехдневные выходные (в связи с праздником Троицы) жару до +31 °С. Дожди не обойдут центральные, западные и южные области.
- В ближайшие дни, 21—23 июня, в Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве северных, западных и восточных областей.
- Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года — осадки и температура будут в пределах климатической нормы. После первой декады июня температура начнет повышаться и будет достигать +40 °С.