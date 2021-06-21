В Украине за сутки зафиксировали 323 случая коронавируса, из них почти сотню — в Киеве

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В Украине за прошлые сутки, 20 июня, выявили 323 новых случая заболевания коронавирусом, среди них 15 детей и ни одного медработника.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, за сутки больше всего случаев COVID-19 подтвердили в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

Как отмечается, за прошедшие сутки госпитализировали 375 человек, умерли 16 пациентов, выздоровели — 677. За сутки методом ПЦР протестировали 8 943 человек, методом ИФА — 1 147 человек, экспресс-тестами — 4 008 человек.

С начала пандемии в Украине заболели 2 229 846 человек, выздоровели — 2 152 140 человек, летальных случаев — 52 032, провели 10 679 015 ПЦР-тестирований.