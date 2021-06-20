«Путаница в отчетности». В США подтвердили приостановление военной помощи Украине на $100 млн и объяснили причины заморозки пакета

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Пресс-служба президента Украины

Белый дом заморозил $100 млн военной помощи Украине, которые были выделены дополнительно на случай возможного нападения России.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в комментарии Fox News.

«Конгресс выделил 275 миллионов долларов на помощь Украине в этом году, их должны были потратить до сентября. Сейчас июнь. Мы потратили каждую копейку каждого доллара из этих 275 миллионов долларов для Украины. Джо Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, направив им весь объем санкционированной помощи в сфере безопасности», — подчеркнул он.

В то же время Салливан пояснил, что «в отчетности возникла путаница», а дополнительные $100 миллионов были другим пакетом на случай непредвиденных обстоятельств в случае вторжения России.

«Это деньги сверх 275 миллионов долларов. И он [пакет] был создан, когда на границе с Украиной были сосредоточены десятки тысяч российских войск. Когда войска были отведены, так и не войдя в Украину, мы перевели этот пакет в резерв на случай, если он понадобится в будущем», — отметил советник Байдена.

Он также предупредил, что США готовы помочь Украине, если Россия прибегнет к агрессивным действиям.

«Россияне знают, что он [пакет] есть, и украинцы знают, что он есть, а идея о том, что мы отказали Украине в какой-то помощи в сфере безопасности — просто нонсенс», — резюмировал Салливан.