CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального и строительства «Северного потока — 2»
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- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба Белого Дома
Администрация президента США Джо Байдена продолжит внедрять санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», и готовит новый пакет санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN.
«Вопрос в том, будем ли мы непосредственно преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов это делать, но я готов внедрять каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Он это делал и продолжит делать», — заверил советник Байдена.
Также Салливан пояснил, что США введут санкции в отношении России за применение химического оружия против Навального, как только смогут «убедиться, что мы достигаем правильной цели».
«Мы все время давали понять, что не будем воздерживаться от реагирования — то ли это инцидент с Solar Winds [масштабная кибератака через программное обеспечение компании-разработчика], или вмешательство в выборы, или дело Навального, если речь идет об ответе на вредоносную деятельность России», — подчеркнул он.
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 4 июня президент России заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».