В Армении проходят досрочные выборы в парламент — в Ереване обстреляли авто главы одной из партий

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Twitter / sam martirosyan

Глава предвыборного блока «Блок демократов «Ширинян-Бабаджанян» Арман Бабаджанян заявил об обстреле своего автомобиля.

Об этом сообщает Интерфакс.

В пресс-службе полиции Армении агентству сообщили, что утром в воскресенье по автомобилю Бабаджаняна стреляли из огнестрельного оружия пока неустановленного типа.

«На место выехала оперативная группа полиции. Предпринимаются меры для выяснения обстоятельств инцидента. Ведется следствие», — отметили в полиции.

Бабаджанян является депутатом действующего парламента Армении, его блок выступает за смену внешнеполитического курса Армении в сторону Запада.

В воскресенье в Армении проходят досрочные выборы в парламент. Около 200 избирательных участков на всей территории страны работают с 8:00, голосование продлится до 20:00. Право голоса на выборах имеют около 2,6 млн граждан. В выборах принимают участие 21 партия и четыре политических блока.

И. о. премьер-министра Никол Пашинян является кандидатом в премьеры от партии «Гражданский договор». Главным соперником правящей партии считают блок «Айастан» во главе с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном.