В Армении проходят досрочные выборы в парламент — в Ереване обстреляли авто главы одной из партий
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / sam martirosyan
Глава предвыборного блока «Блок демократов «Ширинян-Бабаджанян» Арман Бабаджанян заявил об обстреле своего автомобиля.
Об этом сообщает Интерфакс.
В пресс-службе полиции Армении агентству сообщили, что утром в воскресенье по автомобилю Бабаджаняна стреляли из огнестрельного оружия пока неустановленного типа.
«На место выехала оперативная группа полиции. Предпринимаются меры для выяснения обстоятельств инцидента. Ведется следствие», — отметили в полиции.
Бабаджанян является депутатом действующего парламента Армении, его блок выступает за смену внешнеполитического курса Армении в сторону Запада.
В воскресенье в Армении проходят досрочные выборы в парламент. Около 200 избирательных участков на всей территории страны работают с 8:00, голосование продлится до 20:00. Право голоса на выборах имеют около 2,6 млн граждан. В выборах принимают участие 21 партия и четыре политических блока.
И. о. премьер-министра Никол Пашинян является кандидатом в премьеры от партии «Гражданский договор». Главным соперником правящей партии считают блок «Айастан» во главе с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном.
- Премьер-министр Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля для проведения внеочередных парламентских выборов. Это его решение должно ослабить политическую напряженность в стране.
- Политический кризис начался в стране после проигрыша в войне за Нагорный Карабах, а усилил его скандал между первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Тираном Хачатряном и Пашиняном — они поспорили из-за ракетных комплексов «Искандер», которые якобы «крайне неудовлетворительно» проявили себя в войне за Нагорный Карабах. Впоследствии Хачатряна уволили.
- 11 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в стране.