Нардеп Гончаренко: Против Шария возбудили дела за отмывание доходов и уклонение от уплаты налогов

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Офис генерального прокурора открыл уголовные производства в отношении блогера Анатолия Шария через предполагаемое отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинации в финансировании Партии Шария.

Об этом народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил в Facebook со ссылкой на ответ на свои депутатские обращения.

Офис генпрокурора сообщил, что по этому поводу Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины уже ведет расследование.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в свою очередь сообщило, что в результате анализа отчета Партии Шария выявили признаки уголовных преступлений: представление заведомо ложных сведений финансового характера и несоответствие сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса. Все материалы НАПК передало Нацполиции (уже открыто дело) и Фискальной службе.