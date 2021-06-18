ВОЗ: Дельта-вариант коронавируса становится доминирующим в мире
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Дельта-вариант коронавируса, который впервые обнаружили в Индии, становится глобально доминирующим в мире штаммом.
Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, передает Reuters.
«Дельта-вариант уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его повышенной передаваемости», — сказал она.
Этот штамм уже массово фиксируют, в частности в Великобритании.
Высокопоставленный чиновник общественного здравоохранения Германии предсказал, что штамм быстро станет доминирующим, несмотря на всеобщий рост вакцинации.
- В мае исследователи сообщали, что вакцины компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca высокоэффективны как против «индийского» штамма коронавируса, так и против наиболее распространенного «британского» (А-варианта).
- Другое исследование показало, что Pfizer менее эффективна против дельта-варианта, но действует.