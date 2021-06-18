«Наводим порядок». Зеленский назвал шесть вопросов, которые рассмотрел СНБО

Новости

Getty

Владимир Зеленский назвал главные результаты заседания СНБО, которое состоялось в пятницу, 18 июня.

Президент перечислил шесть пунктов:

Одобрена Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса.

Эта стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики и предусматривает усовершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.

Рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами.

Продолжены санкции против ряда лиц, ограничения против которых были введены решением СНБО от 21 июня 2018 года.

Принято решение о введении санкций против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.

Введены санкции в отношении Дмитрия Фирташа, Павла Фукса, Сергея Чемезова и Михаила Шелкова.

Аннулировано ряд лицензий на добычу титана и других ресурсов. Лицензии, в частности, на добычу природного газа, возвращены государству.

Назвав результаты заседания, президент отметил, что «наводит порядок» и пожелал хороших выходных.