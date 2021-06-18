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«Наводим порядок». Зеленский назвал шесть вопросов, которые рассмотрел СНБО

Автор:
София Телишевская
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Getty

Владимир Зеленский назвал главные результаты заседания СНБО, которое состоялось в пятницу, 18 июня.

Президент перечислил шесть пунктов:

Эта стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики и предусматривает усовершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.

Назвав результаты заседания, президент отметил, что «наводит порядок» и пожелал хороших выходных.