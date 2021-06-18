Зеленский купил облигации внутреннего госзайма на 2,7 млн грн
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Президент Владимир Зеленский купил 100 облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 2,73 млн гривен.
Покупка состоялась 3 июня, о чем он указал в имущественном состоянии госреестра деклараций.
Глава государства приобрел облигации через ОТП Банк. Номинальная стоимость ценной бумаги за единицу составила 27 345 грн.
В тот же день, 3 июня, Зеленский в другом сообщении в госреестре деклараций указал, что получил 2,78 млн грн дохода от погашения стоимости ОВГЗ.
- В конце марта Зеленский обнародовал свою декларацию. За 2020 год доходы президента и членов его семьи составили более 22 миллионов 747 тысяч гривен. Из них почти 13,5 миллиона семья получила от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах. Зарплатой президент получил 336 тысяч гривен.
- В 2019 году доходы семьи Зеленского были на уровне 29 млн гривен.