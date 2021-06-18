В Украину идет жара до +31 °С. Синоптики спрогнозировали погоду на выходные

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В выходные в Украину придет устойчивое тепло. Большая зона высокого давления движется с Западной Европы на восток.

В воскресенье, 20 июня, на Святую троицу, по прогнозу Sinoptik.ua, ждем от +25 до + 28 °С, дожди могут пройти в центральных, западных, южных областях.

В западных областях Украины в понедельник минимальная дневная температура +22 °С, максимальная +29 °С. На Троицу днем столбик термометра покажет +26...+28 °С, в Черновицкой области в этот день температура воздуха ниже — +23 °С. На Закарпатье в выходные и в понедельник будет +28...+29 °С, без осадков.

В субботу-воскресенье могут пройти грозовые дожди в Черновицкой, Хмельницкой областях, частично в Волынской области.

В Ивано-Франковске в выходные облачно, дневная температура +24...+25 °С, в субботу ожидаются грозовые дожди.

На востоке страны жарко, температура воздуха повысится до +27...+29 °С. В начале недели днем будет +30...+31 °С. Немного охладит воздух умеренный восточный ветер до 6 м/с, но и он ослабнет до понедельника. Осадки не ожидаются. Только в Луганской области в пятницу вероятны короткие грозовые дожди.

На юге Украины самой горячей областью до 21 июня станет Херсонская — до +30 °С, а самой прохладной — Одесская с максимальной температурой +26 °С. Непродолжительные дожди могут пройти 19—20 июня. Во время дождя ветер усилится до 6 м/с.

Черное и Азовское моря активно прогреваются, в понедельник на Азовском море максимальная температура воды 23 градуса.

В центре и на севере страны в выходные дневная температура воздуха будет до +30 °С, осадки пока не покидают регион, до 21 июня будет веять северный и северо-восточный ветер до 6 м/с. В Кировоградской и Винницкой областях возможны непродолжительные дожди, +23...+25 °С.

В Киеве в выходные облаков станет больше, температура повысится до +29 °С. В понедельник, 21 июня, малооблачно, максимальная дневная температура воздуха +30 °С. Вода в Днепре прогреется до 20 градусов.