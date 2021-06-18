УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Лондона, если Англия не отменит карантин для VIP-гостей и болельщиков
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- София Телишевская
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Wikimedia
УЕФА подтвердил, что рассматривает возможность переноса финала и полуфиналов Евро-2020 из лондонского стадиона «Уэмбли» в столицу Венгрии Будапешт. Причина в том, что британские власти обязывают иностранцев проходить 10-дневную самоизоляцию.
Таким образом 2,5 тысячи официальных лиц и еще тысячи болельщиков могут заставить проходить самоизоляцию, пишет Reuters.
«Всегда есть план на случай непредвиденных ситуаций, но мы уверены, что последняя неделя пройдет в Лондоне», — говорится в заявлении УЕФА.
Союз недоволен таким положением вещей и ожидает, что правительство страны позволит VIP-персонам не проходить самоизоляцию. Речь идет о руководстве УЕФА и ФИФА, политиках и спонсорах.
В то же время власти Британии опасаются, что это приведет к росту заболеваемости коронавирусом и может спровоцировать негативную реакцию у общественности, ведь обычные люди вынуждены придерживаться всех ограничений.
Англия требует от прибывших в страну из «желтой» или «красной» зоны эпидбезопасности отбыть 10-дневную самоизоляцию. Сейчас все страны, участвующие в Евро-2020, по распределению правительства Великобритании, «желтые», а Турция «красная».
Во время полуфиналов и финала Евро-2020 «Уэмбли» будет заполнен на 50%. В целом стадион может поместить 90 тысяч болельщиков.
В то же время Венгрия позволяет заполнять свои стадионы на 100%. Так, будапештская «Пушкаш-Арена» 15 июня смогла принять на матче между Венгрией и Португалией 67 тысяч болельщиков.
- 19 июня на стадионе «Пушкаш» состоится поединок между сборными Венгрии и Франции. Также там Португалия сыграет против Франции в групповом этапе, а еще 27 июня состоится матч 1/8 финала.
- Сейчас в плей-офф Евро-2020 вышли три команды: Италия, Нидерланды и Бельгия. Всего в этой стадии будет 16 команд. Финал Евро пройдет 11 июля.
- Украина и Австрия 21 июня разыграют второе и третье места в квартете. В случае ничьей в этом матче итоговое место будет определяться по дополнительным показателям, в первую очередь, по разнице забитых и пропущенных мячей. У Украины он лучше — четыре забитых и пропущенных мяча (у Австрии — 3:3).