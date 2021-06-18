Фонд госимущества решил передать Гостиный двор Министерству культуры

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Wikipedia / Sergiy Klymenko

Фонд государственного имущества принял решение передать здание Гостиного двора в Киеве в управление Министерству культуры и информационной политики.

Об этом сообщил в Telegram председатель Минкультуры Александр Ткаченко.

По словам министра, 17 июня состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители Минкультуры, заповедника «София Киевская» и Фонда госимущества.

«А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня», — сообщил Ткаченко.

Министр добавил, что после завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.