Фонд госимущества решил передать Гостиный двор Министерству культуры
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- Олег Панфилович
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Wikipedia / Sergiy Klymenko
Фонд государственного имущества принял решение передать здание Гостиного двора в Киеве в управление Министерству культуры и информационной политики.
Об этом сообщил в Telegram председатель Минкультуры Александр Ткаченко.
По словам министра, 17 июня состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители Минкультуры, заповедника «София Киевская» и Фонда госимущества.
«А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня», — сообщил Ткаченко.
Министр добавил, что после завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.
- В ноябре 2020 года Апелляционный суд Киева прекратил производство о наложении ареста на здание Гостиного двора и окончательно вернул его в собственность государства.
- 30 января 2021 года Министерство культуры обратилось в Кабинет министров с просьбой передать ему на баланс здание Гостиного двора. Министр Ткаченко заявил, что там планируют создать Музей современного искусства и культурный хаб.