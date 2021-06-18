Италия начала выдавать COVID-паспорта

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Jacek Dylag / Unsplash

Италия присоединилась к системе Евросоюза «Зеленый паспорт» по выдаче цифровых сертификатов для вакцинированных или выздоровевших от коронавируса.

Соответствующий указ в четверг, 17 июня, подписал премьер-министр Италии Марио Драги.

Отметим, с «паспортом» люди, которые были полностью вакцинированы, вылечились от Covid-19 или получили отрицательный результат теста, могут загрузить сертификат, который позволит им свободно перемещаться по странам Евросоюза.

Для получения сертификата граждане Италии смогут использовать специально созданный онлайн-портал.

Сертификат на итальянском, английском, французском или немецком языке будет доступен для печати и просмотра на компьютере, планшете или смартфоне. Он будет содержать отсканированный QR-код.

По словам министра иностранных дел Луиджи Ди Майо, вскоре в Италии также отменят требование носить защитные маски на улицах.

«Возможность снимать маску на улице, начиная с этого лета, — это цель правительства, и она близка», — написал он на своей странице в Facebook.