Зеленский подписал указ о повышении уровня зарплат медикам

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты для медицинских работников.

Подпись глава государства поставил во время торжеств по случаю Дня медицинского работника, трансляцию вел Офис президента.

«Указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда. Не менее 13,5 тысяч гривен для среднего медицинского персонала и не менее 20 тысяч гривен для врачебного состава», — заявил Зеленский во время выступления.

По его словам, Офис президента вместе с правительством и парламентом «сделают все, чтобы такие суммы были не только на бумаге».

«Правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год. И я ожидаю, что он станет четким сигналом для возобновления престижа и важной роли медиков в украинском обществе», — добавил Зеленский и попросил правительство учесть повышение минимальной зарплаты для медиков при составлении бюджета на следующий год.

Кроме того, президент призвал представителей местной власти не допускать ситуаций, когда «руководитель больницы получает в месяц 100 тысяч гривен, а врачи и медсестры — шесть».