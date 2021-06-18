Зеленский подписал указ о повышении уровня зарплат медикам
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты для медицинских работников.
Подпись глава государства поставил во время торжеств по случаю Дня медицинского работника, трансляцию вел Офис президента.
«Указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда. Не менее 13,5 тысяч гривен для среднего медицинского персонала и не менее 20 тысяч гривен для врачебного состава», — заявил Зеленский во время выступления.
По его словам, Офис президента вместе с правительством и парламентом «сделают все, чтобы такие суммы были не только на бумаге».
«Правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год. И я ожидаю, что он станет четким сигналом для возобновления престижа и важной роли медиков в украинском обществе», — добавил Зеленский и попросил правительство учесть повышение минимальной зарплаты для медиков при составлении бюджета на следующий год.
Кроме того, президент призвал представителей местной власти не допускать ситуаций, когда «руководитель больницы получает в месяц 100 тысяч гривен, а врачи и медсестры — шесть».
- В середине апреля 2020 года Верховная Рада создала Фонд борьбы с коронавирусом. За эти деньги планировалось обеспечить больницы всем необходимым и компенсировать экономические потери из-за карантина — помочь безработным и малоимущим. Всего в Фонд для борьбы с коронавируса заложили почти 66 миллиардов гривен.
- В сентябре Кабинет министров принял постановление, которое должно было позволить медикам получить обещанные доплаты к зарплате уже к концу сентября.
- В конце августа комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал повышение зарплат медицинским работникам. На доплаты из «коронавирусного» фонда выделят 6 миллиардов гривен.