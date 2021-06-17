Лидер республиканцев раскритиковал Байдена за «слабость» позиций на саммите с президентом РФ
- Автор:
- София Телишевская
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Лидер республиканской партии Кевин Маккарти раскритиковал саммит президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, заявив о «слабости» позиций главы Белого дома.
Об этом сообщает CNN.
Он отметил, что в вопросе кибератак не должно существовать никаких списков с 16 структур.
«Чего не хватает в списке? Да вся американская инфраструктура должна быть вне досягаемости для кибератак», — отметил Маккарти.
Он напомнил, что в российской тюрьме содержат двух ветеранов морской пехоты, а также Путин молчит о тюремном заключении оппозиционеров его режима.
«Зная эти факты, президент Байден должен был использовать саммит, чтобы отстоять наши национальные интересы и направить миру сообщение о том, что Соединенные Штаты будут привлекать Россию к ответственности за ряд проступков. К сожалению, президент Байден дал Владимиру Путин пас», — отметил лидер республиканской партии.
Также он напомнил Байдену, как 45-ий президент США Дональд Трамп в 2018 году, отказался поддержать оценку правительства США о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, сказав, что он «не видит никаких признаков причастности».
- 16 июня в Женеве прошла встреча Байдена и Путина, на которой они обсудили Украину, кибератаки, российско-американские отношения, Арктику и многие другие вопросы.
- Байден на итоговой пресс-конференции рассказал, что заявил главе РФ о всецелой поддержке Украины и готовности реагировать на атаки против союзников.
- Путин по итогам встречи был более многословным. Он сказал, что темы Украины они с Байденом касались, но «не очень подробно».