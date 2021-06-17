Комитет Рады отправил на доработку законопроект Зеленского о «деолигархизации»

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Верховна Рада України

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС отметил, что закон президента Владимира Зеленского №5599 о «деолигархизацию» требует доработки.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

«Законопроект №5599 не противоречит целям Соглашения об ассоциации с ЕС, но требует доработки с целью учета положений статьи 282 Соглашения об ассоциации относительно надлежащего соблюдения принципа правовой определенности», — говорится в сообщении.

Члены комитета рекомендуют при доработке учесть Европейскую конвенцию по правам человека, Хельсинкский Заключительный акт и рекомендации Парламентской Ассамблеи СЕ №1516. Также Комитет отметил, что законопроект требует заключения Уполномоченного по правам человека.