Комитет Рады отправил на доработку законопроект Зеленского о «деолигархизации»
- Автор:
- София Телишевская
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Верховна Рада України
Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС отметил, что закон президента Владимира Зеленского №5599 о «деолигархизацию» требует доработки.
Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.
«Законопроект №5599 не противоречит целям Соглашения об ассоциации с ЕС, но требует доработки с целью учета положений статьи 282 Соглашения об ассоциации относительно надлежащего соблюдения принципа правовой определенности», — говорится в сообщении.
Члены комитета рекомендуют при доработке учесть Европейскую конвенцию по правам человека, Хельсинкский Заключительный акт и рекомендации Парламентской Ассамблеи СЕ №1516. Также Комитет отметил, что законопроект требует заключения Уполномоченного по правам человека.
- Напомним, что Зеленский 2 июня подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации. Также глава государства заявил о намерении вынести вопрос о статусе олигархов на Всеукраинский референдум.
- Согласно законопроекту определять, кто является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по четырем критериям. Затем олигархов будут вносить в соответствующий реестр, доступ к которому будет публичным. Сам закон об олигархах после вступления в силу будет действовать 10 лет.
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что критериям, по которым могут внести в реестр олигархов, соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.