СНБО таки соберется 18 июня. Рассмотрят новые санкции, стратегию развития оборонно-промышленного комплекса и вопрос под грифом «Секретно»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу, 18 июня.
Об этом сообщается на сайте СНБО.
Как отмечается, заседание начнется в 17:00, после чего ориентировочно через час состоится брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.
Во время заседания Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины и применение персональных санкций.
Кроме этого, на заседании выступит с докладом глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.
Еще один вопрос, который будет обсуждаться на заседании СНБО, засекречен и указан под грифом «Секретно».
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