Путин после первой встречи с Байденом заявил, что Россия готова к «дальнейшему диалогу» с США
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Президент России Владимир Путин после встречи с главой Белого дома Джо Байденом заявил, что РФ открыта к дальнейшему диалогу с США.
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы со своей стороны будем защищать наши интересы. Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона», — сказал Путин и выразил надежду, что никто не будет мешать его американскому коллеге Джо Байдену «спокойно работать».
По словам Владимира Путина, образ, который создают СМИ президенту США Джо Байдену, не соответствуют действительности, в реальности глава Белого дома и является настоящим профессионалом, с которым надо очень внимательно работать.
«Я хочу сказать, что тот образ — образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, — ничего общего не имеет с действительностью», — сказал глава Кремля.
16 июня в Женеве прошла встреча Байдена и Путина, на которой они обсудили Украину, кибератаки, российско-американские отношения, Арктику и многие другие вопросы.
Байден на итоговой пресс-конференции рассказал, что заявил главе РФ о всецелой поддержке Украины и готовности реагировать на атаки против союзников.
Путин по итогам встречи был более многословным. Он сказал, что темы Украины они с Байденом касались, но «не очень подробно».