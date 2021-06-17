Microsoft получила нового главу компании

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Главой правления компании Microsoft назначили генерального директора Сатью Наделлу.

Об этом пишет CNN.

Наделла занимал пост генерального директора с 2014 года. Издание отмечает, что в последние годы он помог Microsoft стать лидером в области облачных вычислений, что привело к росту доходов и рыночной капитализации, близкой к $2 триллионам.

В заявлении Microsoft говорится, что Наделла был «единогласно избран» вместо Джона Томпсона на этом посту.