Правительство отменило для жителей оккупированных территорий тесты и самоизоляцию

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Государственная пограничная служба Украины

Правительство Украины с 17 июня отменило обязательную самоизоляцию и ПЦР-тесты для тех, кто прибывает из оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Следовательно, отныне граждане Украины, которые вынужденно проживают на оккупированных территориях, могут беспрепятственно пересекать КПВВ. Поскольку сейчас по всей стране «зеленая» зона, поэтому тесты не нужны. Если ситуация с коронавирусом ухудшится, их могут вернуть.

Отметим, что боевики блокируют работу почти всех пунктов пропуска. Из семи КПВВ полноценно работает только пункт в Станице Луганской, пункт «Новотроицкое» оккупанты открывают дважды в неделю.

Напомним, Министерство здравоохранения начало записывать желающих вакцинироваться от коронавируса с оккупированных Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава — 0 800 60 20 19. В первую очередь записаться предлагают людям из приоритетной группы (от 65 лет и старше).