В «Слуге народа» сообщили о переносе заседания СНБО
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- Екатерина Кадакова
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Ковальчук Виктор / УНИАН
В пятницу, 18 июня, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), вероятнее всего, не соберется на заседание по аудиту разрешений на пользование недрами.
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.
«Есть много вопросов, но прежде всего готовится СНБО по вопросам недр... Вчера я смотрел, что насчет аудита еще продолжается процесс, и поэтому я думаю, что [заседание СНБО] будет перенесено на неделю, то есть в эту пятницу, скорее всего, его не будет», — заявил он.
Также Арахамия уточнил, что аудит готов на 95%.
- 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 19 компаний, которые пользуются недрами Украины.
- В Украине проведут аудит всех разрешений на пользование недрами страны, выданных начиная с 1991 года. В случае выявления нарушений при выдаче разрешений, их аннулируют, а недра вернут в пользование украинцев.
- Зеленский заявил, что возвращение недр Украины в собственность государства позволит внедрить «экономический паспорт украинца».