Всемирный банк отказался помогать Сальвадору с введением биткоина как платежного средства

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«Бабель»

Всемирный банк не может помочь Сальвадору с внедрением в стране биткоинов как платежного средства из-за обеспокоенности по поводу прозрачности и влияния их майнинга на окружающую среду.

Об этом представитель Всемирного банка заявил в электронном письме Reuters .

«Мы полны решимости помогать Сальвадору различными способами, в том числе в обеспечении прозрачности валюты и регуляторных процессов. Правительство действительно обращалось к нам за помощью по биткоинам, но это не то, что Всемирный банк может поддержать, учитывая недостатки в отношении окружающей среды и прозрачности валюты», — сказал представитель банка.

Ранее министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя заявил, что страна обратилась за помощью в Банк, поскольку стремится использовать криптовалюту как законное платежное средство наряду с долларом США. Страна хотела, чтобы Всемирный банк помог с регуляциями по криптовалюте и ее введением. Также Селайя заявил, что МВФ «не против» внедрения биткоинов (сам Фонд пока на запрос не ответил).

Как пишет BBC, решение Всемирного банка может означать, что страна может не уложиться в трехмесячный срок по внедрению биткоинов в стране.

Согласно законодательству, биткоин станет законным платежным средством наряду с долларом США в течение 90 дней после одобрения Конгрессом. Новый закон означает, что каждый бизнес должен принимать биткоин как платежное средство для товаров или услуг, если только он не может предоставить технологии, необходимые для обработки транзакции.

Этот шаг упростит для сальвадорцев, живущих за границей, отправку денег домой. Отметим, что экономика Сальвадора в значительной степени зависит от денежных переводов из других стран, которые составляют около 20% валового внутреннего продукта страны. Сейчас более двух миллионов сальвадорцев живут за пределами страны, но продолжают отправлять домой более $4 миллиардов в год.