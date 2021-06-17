Лидер КНДР Ким Чен Ын признал «напряженную» продовольственную ситуацию в стране

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Janne Wittoeck / Flickr

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально признал, что страна испытывает нехватку продуктов. Продовольственная ситуация среди населения становится все более напряженной.

Об этом он заявил на встрече руководителей высшего звена правящей Рабочей партии, цитирует BBC.

Глава государства сказал, что сельскохозяйственный сектор не смог выполнить поставленные задачи по зерну из-за прошлогодних тайфунов, которые вызвали масштабные наводнения. Сейчас из страны поступают сообщения о резком росте цен на продукты: например, килограмм бананов стоит $32.

Кроме этого, из-за коронавируса Северная Корея закрыла свои границы и в результате резко упала торговля с Китаем (КНДР полагается на Китай в вопросах продовольствия, удобрений и топлива). Северная Корея также борется с международными санкциями, которые ввели из-за ее ядерных программ.

В апреле Ким сделал редкое заявление о трудностях в стране и призвал чиновников провести «Трудный поход» — этот термин официальные лица КНДР использовали для обозначения процесса борьбы страны во время голода 1990-х годов, когда после распада Советского Союза Северная Корея осталась без решающей помощи. Общее количество северных корейцев, умерших от голода в то время, неизвестно, но по оценкам, оно составляет до 3 миллионов.