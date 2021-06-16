Евро-2020: Италия разгромила Швейцарию со счетом 3:0
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Сборная Италии обыграла Швейцарию со счетом 3:0 в поединке группового этапа Чемпионата Европы на римском «Стадио Олимпико».
Счет должны были открыть на 19-й минуте — итальянский футболист Джорджо Кьеллини забил после подачи с углового, но после подсказки арбитров гол не засчитали из-за игры рукой. Первый засчитанный гол забили на 26-й минуте встречи. Автор — итальянец Доменико Берарди.
Во втором тайме на 52-й минуте в ворота швейцарцев забил Мануэль Локателли (дальний удар), а уже на 89-й — Чиро Иммобиле.
- Таким образом, на первом месте в группе А Италия (6 очков) — сборная обеспечила себе выход в плей-офф. Второе место у Уэльса (4 очка), третье — у Швейцарии (1 очко), и последнее у Турции (0).
- 20 июня в следующем туре Италия будет играть с Уэльсом, а Турция со Швейцарией.
- Сборная Украины 17 июня играет с Северной Македонией. На поле команды выйдут в 16:00. Все матчи украинской сборной на Евро-2020 транслируют телеканалы «Футбол» и «Украина».