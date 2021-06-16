Байден подарил Путину очки-авиаторы и статуэтку, взамен получил хохломской сувенир

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Президенты России и США в рамках саммита на вилле Ла Гранж в Женеве обменялись подарками.

Об этом сообщают ТАСС и Axios.

Спикер лидера РФ Владимира Путина сообщил, что Джо Байден получил в подарок письменный набор «Москва» с хохломской росписью.

Байден подарил Путину очки-авиаторы от Randolph, которые популярны среди летчиков боевых самолетов, и хрустальную статуэтку бизона на постаменте из дерева от компании Steuben Glass. На статуэтке выгравирована надпись в честь встречи лидеров двух стран.