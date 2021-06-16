Две областные ячейки «Голоса» требуют от Рудык сложить полномочия
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Черкасская и Ивано-Франковская ячейки партии «Голос» требуют от лидера Киры Рудык добровольно сложить полномочия и провести открытый съезд, чтобы выбрать нового главу политсилы.
«Партия потеряла львиную долю членов и сторонников, а с недавних пор еще и половину фракции Верховной Рады. А это явный сигнал, что партия требует глобальных изменений. Призываем лидера партии Киру Рудык добровольно сложить полномочия», — сказано в заявлении Черкасской областной ячейки.
Ивано-Франковская областная ячейка требует перезагрузить партию, поскольку конфликт во фракции подрывает доверие.
«Мы получили шквал незаслуженной критики после того, как несколько нардепов отдали свои голоса за внесение в повестку дня законопроекта № 5554 о русском языке в кино. За такие ошибки надо отвечать», — отметили в заявлении.
Кроме Рудык, ячейка также требует заменить руководителя парламентской фракции Ярослава Железняка.
- 7 июня партию покинул Сергей Притула. 9 июня ячейка Черновицкой области потребовала отставки Рудык. На следующий день часть членов Винницкой ячейки заявили, что выходят из партии.
- 16 июня на фоне раскола в партии «Голос» 10 депутатов ее парламентской фракции создали отдельное объединение «Справедливость» и объявили недоверие руководству. В партии создание депутатской группы назвали незаконным.
- Сама Рудык говорила, что причиной конфликта в «Голосе» является проблема роста.