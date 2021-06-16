«Россия не должна диктовать миру». Главные тезисы Байдена по результатам встречи с Путиным

Новости

Gage Skidmore / Flickr

Встреча президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина состоялась в Женеве. По результатам саммита стороны дали отдельные пресс-конференции. «Бабель» уже собрал главные тезисы заявления Путина, а теперь мы подготовили основные пункты с пресс-конференции главы Белого дома.

В отличие от российского лидера Байден начал свое выступление с речи.

«Ни один президент США не может не защищать демократические ценности, права и свободы человека. Я четко дал знать Путину, что мы будем ставить вопрос прав человека, в частности относительно Алексея Навального. Мы всегда расширяем сферу прав человека, включаем туда все больше и больше людей. Я сказал Путину, что мы должны иметь четкие основополагающие правила игры, которых надо придерживаться. И у нас есть определенные точки соприкосновения», — подчеркнул 46-й президент США.

Байден подтвердил Путину несокрушимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Мы также обсудили вопросы Беларуси, которые меня беспокоят. Он не согласился со мной», — отметил Байден.

Глава Белого дома не назвал главный вывод встречи, но о доверии к Путину сказал следующее: «Дело не в доверии, а в собственных интересах и верификации». По его убеждению, Россия не должна диктовать миру повестку дня.

Также США предложили России список из 16 важнейших секторов инфраструктуры, против которых предлагают запретить кибератаки.

«Что случилось бы, если бы мы атаковали в киберпространстве российские объекты? Если бы мы вмешивались в выборы в других странах? Это ослабляло бы позиции страны, и это ослабляет позиции России, которая пытается сохранить за собой статус великой державы», — заявил Байден.

Также он отметил, что последствия возможной смерти Навального были бы неизбежно разрушительными для России на мировой арене, также он призвал Путина отпустить американского инвестора Майкла Калви.

«Следующие 6—12 месяцев покажут, удалось ли РФ и США запустить стратегический диалог и договориться об обмене заключенными», — заявил Байден, отвечая на вопрос, когда мир увидит результаты этих переговоров.

По словам президента США, Путин пообещал помочь поддерживать безопасность в Афганистане.

«Мы начали двусторонний диалог о стратегической стабильности. Мы подробно говорили о видах оружия, которые могут быть разработаны. Наши дипломаты могут встретиться и обсудить, как мы можем предотвратить распространение ядерного оружия. Мы также говорили о кибербезопасности, я назвал конкретные объекты инфраструктуры, которые не должны быть атакованы. Я не буду сейчас их называть, это 16 секторов. Такие договоренности должны быть реализованы на практике», — отметил Байден.

Он сказал, что экономика РФ в кризисе, ее надо развивать, поэтому война со США, — точно не то, что нужно России. Однако это не означает, что Путин перестанет хвастаться оружием и видеть в США врага.

На вопрос, почему переговоры сторон закончились раньше, чем планировалось, Байден ответил, что они не обсудили все, что хотели, но он увидел перспективу для дальнейшего конструктивного сотрудничества.

«Мы не обсудили все, что хотели, но есть реальная перспектива, что мы можем конструктивно налаживать отношения без уступок с нашей стороны. Я ему представил свою позицию, чего мы можем достичь вместе. И что будет, если наш суверенитет будет нарушен», — добавил Байден.