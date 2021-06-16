«Проблески доверия» и «никаких иллюзий». Главные тезисы пресс-конференции Путина после встречи с Байденом

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Пресс-служба президента Российской Федерации

В Женеве 16 июня прошла встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Они впервые лично общались в статусе президентов, после чего Путин дал пресс-конференцию, а вскоре должен выступить и Байден — отдельно.

Путин сообщил, что Россия и США приняли решение вернуть своих послов в Вашингтон и Москву соответственно и что у них был разговор о взаимном обмене заключенных граждан.

«МИД и Государственный департамент США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там накопилось много завалов. Американская сторона настроена искать решение», — сказал Путин и добавил, что не увидел враждебности во время переговоров с Байденом.

Также он заявил, что единственное обязательство России в отношении Украины — это выполнение Минских соглашений по Донбассу.

«Если украинская сторона готова к этому, то мы пойдем по этому пути — без всякого сомнения», — сказал Путин и сообщил, что тема Украины тоже обсуждалась на встрече с Байденом.

«Да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения», — сказал президент России.

Также Путин подчеркнул, что на переговорах он увидел «проблески доверия».

«Встреча с Байденом была в целом результативной, но это не соревнования, чтобы говорить о счете на табло», — отметил Путин.

Также Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности.

И на вопрос журналиста Путин поднял тему Навального. По его словам, оппозиционер Алексей Навальный «сознательно хотел быть задержанным» в России после возвращения из Германии.

«По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Первое — человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона. Его объявили в розыск»,— сказал он.

Также Россия и США приняли совместное заявление по стратегической стабильности, однако не обменялись приглашениями для взаимных визитов.

«Байден пока не приглашал меня в гости, я пока тоже не делал такого предложения. Для этого должны созреть определенные условия», — сказал Путин.

Он подытожил, что если после встречи с Байденом, как в 2016 году после саммита с Трампом, США введут в отношении России санкции, «это будет означать упущенные возможности».