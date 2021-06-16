Путин: Украину с Байденом обсуждали, а тему вступления в НАТО затрагивали «мазком»

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Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал с лидером США Джо Байденом Украину и ее вероятное будущее вступление в НАТО.

Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции в Женеве.

«Что касается Украины, да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно, но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-Ввостоке Украины должны лежать Минские соглашения. По поводу возможного вступления Украины в НАТО — эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать [...]. Что касается обязательств по поводу Украины. У нас обязательство только одно — способствовать реализации Минских соглашений. И если украинская сторона готова к этому, то мы пойдем по этому пути», — заявил Путин.

Он в очередной раз заявил о необходимости изменений в Конституцию Украины — для интеграции боевиков «ЛНР» и «ДНР» в особом правовом статусе, и обвинил Украину в «отступлении» от Минских соглашений.

«Еще в ноябре прошлого года украинская сторона представила свои соображения о том, как она думает реализовывать Минские соглашения. Там написано, что прежде всего нужно представить предложения по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и Конституцию [...]. Второе — что граница между РФ и Украиной, донбасской линией, начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов. Статья 9. Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть ВСУ к местам постоянной дислокации. Что это означает? Что войска Украины должны зайти на Донбасс. Второе — они предложили закрыть границу между РФ и Украиной в этой части. И третье — выборы провести через три месяца после этих двух шагов. Не надо быть юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Это полностью Минским соглашениям противоречит. Поэтому какие же дополнительные обязательства на себя может взять Россия?» — сказал Путин.

Глава РФ сообщил, что договорился с Байденом вернуть послов.

«Договорились, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы. Когда — завтра или послезавтра — это вопрос чисто технического характера», — сказал Путин.

Кроме того, МИД России и Госдепартамент США восстановят дипломатические связи.

«Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны настроены на то, чтобы искать решения», — отметил Путин.