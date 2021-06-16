Франция на 10 дней раньше отменяет комендантский час и обязательное ношение масок на улице
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- София Телишевская
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Французское правительство с четверга, 17 июня, отменяет обязательное ношение масок на улицах страны и с 20 июня снимает комендантский час.
Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс, пишет Le Figaro.
«Санитарная ситуация в стране улучшается. Комендантский час, который сейчас действует с 23:00 до 06:00, будет отменена в ночь на понедельник», — сказал он.
Кастекс уточнил, что из-за улучшения ситуации с коронавирусом комендантский час отменяют на десять дней раньше, чем планировалось.
Несмотря на ослабление карантина, в помещениях люди должны надевать маски.
- Ношение масок на многолюдных улицах в Париже сделали обязательным в августе прошлого года на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Кроме того, 16 июня власти Словениии объявили о завершении эпидемии коронавируса в стране.
- В апреле Израиль отменил обязательное ношение масок на улице, а с 1 июня снял все карантинные ограничения, в частности на собрания, и больше не требует доказательств вакцинации для пропуска в определенные места.