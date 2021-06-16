Минздрав назвал шесть препаратов, вакцинация которыми позволяет въезжать в Украину
- Автор:
- София Телишевская
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Право на въезд в Украину дает полный курс прививок против COVID-19 только той вакциной, которая получила одобрение Всемирной организации здравоохранения.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Полностью вакцинированые иностранцы могут пересекать границу Украины без прохождения обязательной самоизоляции.
Сейчас ВОЗ одобрила следующие вакцины против коронавируса:
- Comirnaty производства Pfizer-BioNTech;
- Covishield производства AstraZeneca/Oxford;
- CoronaVac производства Sinovac Biotech;
- Janssen производства Johnson & Johnson;
- mRNA-1273 производства Moderna;
- BBIBP-CorV производства Sinopharm.
Вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, не включена в этот перечень и поэтому не дает право на въезд в Украину.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что снижение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине уже этим летом позволит открыть границы Евросоюза для украинских туристов.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другие данные для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. При этом Министерство здравоохранения заявило о готовности уже сейчас выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса.