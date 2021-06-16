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Минздрав назвал шесть препаратов, вакцинация которыми позволяет въезжать в Украину

Автор:
София Телишевская
Дата:

Право на въезд в Украину дает полный курс прививок против COVID-19 только той вакциной, которая получила одобрение Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Полностью вакцинированые иностранцы могут пересекать границу Украины без прохождения обязательной самоизоляции.

Сейчас ВОЗ одобрила следующие вакцины против коронавируса:

Вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, не включена в этот перечень и поэтому не дает право на въезд в Украину.