«Деньги ничего не решают». Зеленский рассказал, какую компенсацию хочет получить Украина за «Северный поток — 2»

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Украина будет бороться за свою государственность и против «Северного потока — 2», нравится ли это европейским партнерам или нет, в частности она хочет получить компенсацию за газопровод.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

«Если Россия с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс, то для нас «Северный поток — 2» — это оружие против Украины. Кто-то из европейских лидеров сказал, что просто Украине нужны гарантии. Это не просто о гарантиях. Для нас это не об экономике, это смешно выглядит. Это точно политическое оружие, и пока по «Северному потоку — 2» всех переигрывает Россия», — подчеркнул он.

По мнению Зеленского, будет справедливо, если Украина получит гарантии безопасности, самое главное — возвращение территорий.

«Если есть шаг по поддержке такого решения со стороны прежде всего России и со стороны стран Европы, которые заинтересованы в «Северном потоке — 2», и у нас параллельно есть, кроме геополитических, энергетические, гарантии безопасности, тогда да — я понимаю. А если этого нет, то это просто подвешивают [ситуацию] и говорят: “Давайте мы вам дадим деньги”. Деньги ничего не решают», — заверил президент.

Также Зеленский уточнил слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который заявил, что Украина готова вести переговоры о компенсациях за «Северный поток — 2».

«Прекращение войны, спокойствие и стабильность на всей территории независимой Украины. А когда мы говорим «стабильность» — это и геополитическая стабильность, и постоянное прекращение огня, и контроль наших территорий, и энергетическая безопасность. Это все о справедливости», — пояснил глава государства.

В то же время он отметил, что в случае запуска «Северный поток — 2» будет отвлекать внимание от других вопросов — аннексированного Крыма и войны на Донбассе.

«Когда будет «Северный поток — 2», можно будет тем или иным путем заблокировать как ситуацию по поставкам газа в Украину, так и транзит через Украину, все будут говорить об этом вопросе и все будут забывать вопрос Донбасса. [...] Будет «Северный поток — 2», и все скажут: “Здесь же газ, энергетическая проблема, нечем отапливать, людям холодно зимой, а потом уже о Донбассе...” Мне эта тактика понятна. Поэтому для меня «Северный поток — 2» — это оружие», — добавил Зеленский.