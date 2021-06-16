Кабмин продлевает карантин до 31 августа, но обещает ослабить ограничения

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Facebook / МВС України

Карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят до 31 августа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 16 июня.

«Кабмин сегодня официально продлит карантин до 31 августа», — сказал он.

По словам Шмыгаля, также снова смягчат карантинные ограничения.

«Пока у нас «зеленый» уровень, то контроль самоизоляции не будет происходить через приложение «Вдома». Это позволит обновить приложение», — добавил премьер.

Отдельно Шмыгаль отметил, что коэффициент выявления положительных случаев COVID-19 соответствует рекомендованному ВОЗ уровню — 5%.