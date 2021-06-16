Кабмин продлевает карантин до 31 августа, но обещает ослабить ограничения
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Facebook / МВС України
Карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят до 31 августа.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 16 июня.
«Кабмин сегодня официально продлит карантин до 31 августа», — сказал он.
По словам Шмыгаля, также снова смягчат карантинные ограничения.
«Пока у нас «зеленый» уровень, то контроль самоизоляции не будет происходить через приложение «Вдома». Это позволит обновить приложение», — добавил премьер.
Отдельно Шмыгаль отметил, что коэффициент выявления положительных случаев COVID-19 соответствует рекомендованному ВОЗ уровню — 5%.
- 2 июня Кабмин принял решение смягчить карантин в Украине. Также изменили условия въезда, чтобы не находиться на самоизоляции. В МВД обнародовали список документов, необходимых для въезда в Украину.
- С апреля суточный прирост больных коронавирусом начал снижаться, самые низкие показатели зафиксировали в июне. За прошлые сутки в стране выявили 1 045 случаев коронавируса.