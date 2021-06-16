Десять депутатов «Голоса» создали собственное объединение и выразили недоверие руководству фракции

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Алексей Гончаренко / Telegram

На фоне раскола в партии «Голос» 10 депутатов ее парламентской фракции создали отдельное объединение «Справедливость» и объявили недоверие руководству.

Об этом они заявили во время заседания Верховной Рады.

В объединение вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин, Ярослав Юрчишин. Отметим, что это половина парламентской фракции «Голоса» — всего в ней 20 человек.

Алексей Гончаренко / Telegram

Нардепы выразили недоверие главе фракции Ярославу Железняку, «который уже три месяца не собирает заседание фракции, несмотря на пожелания большинства», а также инициируют исключение из партии ее главы Киры Рудык, которая прогуливает 60% заседаний Рады.

«Вчера руководство нашей партии и фракции практически пересекло красную линию и изменило интересам избирателей. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру. [...] Большинство партийцев предали ценности, которые мы декларировали на выборах. Именно поэтому мы объединились в группу, чтобы в дальнейшем отстаивать интересы украинцев, а не руководства партии, фракции или отдельных олигархов», — заявила Александра Устинова.

Нардепы добавили, что партия «Голос» фактически уже вступила в коалицию с властью в Киевском городском совете и поддерживает голосования за одиозные решения, в частности, поддерживает скандальные выделения земель столицы застройщикам. Также Устинова напомнила, что, в частности, глава «Голоса» Кира Рудык подала законопроект, которым хотят лишить Национальное агентство по предупреждению коррупции права выявлять фиктивные расходы политических партий.

Кроме этого, они напомнили, что часть депутатов фракции «Голос» поставила свои подписи под постановлением о голосовании за отсрочку украинского дубляжа в фильмах (подписи затем отозвали и назвали это ошибкой). Все остальные претензии к руководству депутаты объединения выложили на сайте.