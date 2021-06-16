В Украине из-за непогоды без света остались жители 177 населенных пунктов в восьми областях
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН
В Украине из-за непогоды обесточены 177 населенных пунктов в восьми областях.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, по состоянию на 7 часов утра 16 июня после грозы в результате срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП без света остаются жители 47 населенных пунктов Днепропетровской области, 39 — Донецкой, 28 — Полтавской, 27 — Кировоградской, 21 — Черкасской, 11 — Киевской, три — Черновицкой и одного населенного пункта на Запорожье.
Сейчас над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Кроме этого, отмечается, что в городе Днепр из-за ухудшения погоды — в течение 15 июня шли интенсивные дожди — частично подтоплены 31 частный жилой дом и 128 домохозяйств.
Всего со 2 июня спасатели откачали уже 333 тыс. 959 куб. м воды, всего были частично подтоплены 109 частных жилых домов и 200 домохозяйств.
- Синоптики предупреждали, что из-за холодного фронта, который зайдет в Украину в начале недели, возможно похолодание. Дожди пока не прекратятся.
- 16 июня в южных и центральных областях будут грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15—20 м/с, также кратковременный дождь и отдельные грозы прогнозировали в Киеве и области.
- Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года — осадки и температура будут в пределах климатической нормы. После первой декады июня температура начнет повышаться и будет достигать +40 °С.