Шкарлет уточнил свои слова об отсутствии информации о нарушениях в диссертации Кивы и поручил Минобразования проверять информацию в СМИ
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Министерство образования и науки Украины
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет поручил профильному департаменту МОН проверять информацию в СМИ о возможных нарушениях во время получения научных степеней. Также он признал, что «не совсем корректно» прокомментировал ситуацию с диссертацией нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Шкарлета, министерство получило несколько различных писем относительно «проведения расследования обстоятельств защиты» Кивы и о признаках «внесения недостоверных данных соискателем в диссертацию».
«Однако мое заявление не является ложью и было озвучено на основании текущей информации. Экспертный совет после обработки полученных писем официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работе), и учтет их при составлении экспертного заключения», — подчеркнул глава МОН.
Кроме этого, Шкарлет подтвердил, что сейчас идет проверка электронного экземпляра диссертации и аттестационного дела Кивы.
«Идет проверка всех материалов, которые поступили. На основании полученной информации экспертный совет должен провести анализ научной работы, в частности, проверить ее соответствие законодательству в сфере аттестации кадров высшей квалификации», — добавил министр.
- 26 апреля стало известно, что Кива защитил кандидатскую диссертацию и теперь может получить научную степень — кандидат наук по государственному управлению. Защита проходила в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости, члены комиссии проголосовали единогласно (13 — за). Во время защиты трое неизвестных мужчин блокировали вход в аудиторию, а сам Кива хамил журналистам.
- Журналисты Bihus.Info выпустили видео, в котором разобрали диссертацию Кивы. В ней много неточностей, нет конкретики, путаница в источниках, поддельные документы и прочее.
- Позже в аттестационной коллегии Министерства образования и науки, которая присуждает ученую степень, заявили, что диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование.
- В июне министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что МОН не получил ни одной жалобы о нарушениях в диссертации народного депутата Ильи Кивы. Журналист проекта Bihus.Info Даниил Мокрик назвал это «ложью».
- Сейчас для признания Кивы кандидатом наук нужен только приказ Министерства образования и науки.