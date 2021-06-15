Шкарлет уточнил свои слова об отсутствии информации о нарушениях в диссертации Кивы и поручил Минобразования проверять информацию в СМИ

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Министерство образования и науки Украины

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет поручил профильному департаменту МОН проверять информацию в СМИ о возможных нарушениях во время получения научных степеней. Также он признал, что «не совсем корректно» прокомментировал ситуацию с диссертацией нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Шкарлета, министерство получило несколько различных писем относительно «проведения расследования обстоятельств защиты» Кивы и о признаках «внесения недостоверных данных соискателем в диссертацию».

«Однако мое заявление не является ложью и было озвучено на основании текущей информации. Экспертный совет после обработки полученных писем официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работе), и учтет их при составлении экспертного заключения», — подчеркнул глава МОН.

Кроме этого, Шкарлет подтвердил, что сейчас идет проверка электронного экземпляра диссертации и аттестационного дела Кивы.

«Идет проверка всех материалов, которые поступили. На основании полученной информации экспертный совет должен провести анализ научной работы, в частности, проверить ее соответствие законодательству в сфере аттестации кадров высшей квалификации», — добавил министр.