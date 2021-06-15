Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году. Ее заменит новая операционная система

Новости

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Microsoft прекратит поддержку Windows 10 чуть больше, чем через 10 лет после первого представления операционной системы. С 14 октября 2025 года больше не будет новых обновлений или исправлений безопасности для версий Home и Pro.

Компания впервые анонсирует прекращение поддержки Windows 10, отмечает ВВС.

Такой ход может быть еще одним намеком на то, что 24 июня компания представит новую ОС — Windows 11.

На следующей неделе корпорация готовит специальное мероприятие, посвященное Windows, чтобы представить следующее поколение операционной системы. За последний месяц Microsoft очень много раз намекала на выход «нового поколения Windows», правда компания так и не дала прямого ответа, что это значит — глобальное обновление Windows 10 или выход новой номерной версии операционной системы.

Ожидается, что в новой ОС будет полностью переработан пользовательский интерфейс и магазин Windows. Также Microsoft работает над чем-то под кодовым названием «Солнечная долина», которое компания назвала «радикальным визуальным обновлением Windows».