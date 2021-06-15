Спасатели предупредили киевлян и жителей области о грозах
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Tobias Franz / Flickr
В Киеве и Киевской области до конца суток вторника, 15 июня, ожидается гроза. Об этом предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В Киеве 16 июня прогнозируют местами кратковременный дождь и грозы, температура днем составит +26... 28 °С.
Также в среду, 16 июня, в южных и центральных областях будут грозы, днем в отдельных районах град и шквалы до 15—20 м/с.
Напомним, что в Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов в трех областях: Киевской, Черновицкой и Кировоградской.
- Синоптики предупреждали, что из-за холодного фронта, который зайдет в Украину в начале недели, возможно похолодание. Дожди пока не прекратятся.
- Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года — осадки и температура будут в пределах климатической нормы. После первой декады июня температура начнет повышаться и будет достигать +40 °С.