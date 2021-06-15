«Играйте за всю Данию». Футболист Эриксен опубликовал фото из больницы и рассказал о самочувствии

Новости

Twitter / UEFA EURO 2020

Потерявший сознание во время матча Дания — Финляндия футболист Кристиан Эриксен опубликовал фотографию из больницы и сообщил о состоянии своего здоровья.

Фото игрок опубликовал в своем Instagram.

«Всем привет! Большое спасибо за приятные и удивительные слова поддержки со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, учитывая обстоятельства. Мне еще нужно пройти несколько обследований в больнице, но чувствую себя хорошо. Теперь буду болеть за парней из датской команды в следующих матчах. Играйте за всю страну!» — написал он.

12 июня матч Чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии прервали после того, как Эриксен потерял сознание. Инцидент произошел на 40-й минуте. Эриксен упал на газон, после чего к нему подбежали медики и начали оказывать помощь. Игрок не приходил в сознание, и врачам пришлось делать ему непрямой массаж сердца. После одного разряда дефибриллятора его сердце запустилось. Что стало причиной остановки сердца футболиста — врачи пока не знают.