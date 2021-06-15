Глава МИД Кулеба объяснил, почему для Украины важна нынешняя декларация саммита НАТО
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Сергей Моргунов / «Бабель»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что декларация саммита НАТО в части Украины особая, если знать детали. Хотя ее не первый раз поддерживают, однако впервые в ней упоминается План действий по членству (ПДЧ) — это программа из пяти пунктов, где рассматриваются политические, экономические и правовые вопросы страны, ее оборона, военный потенциал, ресурсы и безопасность.
Соответствующий пост Кулеба опубликовал в Facebook.
По его словам, надо учесть элементы контекста. Так, например, за несколько дней до саммита упоминания о ПДЧ для Украины не было в тексте декларации, «его выгрызли в последний момент благодаря настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке наших ключевых друзей».
Кулеба также пояснил, что в предыдущих декларациях НАТО за 2014, 2016 и 2018 годав ПДЧ для Украины не упоминался — впервые он появился в декларации этого года.
Кроме этого, министр отметил, что нынешняя декларация имеет гораздо более широкий контекст: «Это по сути план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками, и теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины, и сдерживанием определенных соперников, в том числе России».
Кулеба назвал лучшим вариантом предоставить Украине ПДЧ в 2022 году, поскольку страна уже провела достаточно реформ и будет их продолжать.
- 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО — по его итогам Альянс пообещал Украине членство через План действий по членству (ПДЧ) и призвал к реформам. Байден подчеркнул, что война на Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО.