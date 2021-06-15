Американский штат Вермонт первым в стране вакцинировал 80% населения — и полностью отменил карантин

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Ted Eytan / Flickr

Американский штат Вермонт первым в стране провакцинировал от коронавируса по крайней мере одной дозой 80% населения старше 18 лет. Как следствие в штате отменяют все ковидные ограничения. Об этом сообщает New England Cable News.

Губернатор штата Вермонт Фил Скотт объявил, что снимает оставшиеся ограничения сразу после того, как штат переступил этот рубеж вакцинации.

«Вы сделали это лучше, чем где-либо в стране. И это произошло только из-за единства жителей Вермонта, чья ответственность перед соседями и обществом никогда не отступали», — сказал губернатор.

Также он опубликовал в Twitter фото, на котором подписывает документ, отменяющий все коронавирусные ограничения в штате. Кроме того, Скотт сказал, что не будет продлевать действие приказа о чрезвычайном положении в Вермонте — он закончится в полночь 15 июня.

Хотя ограничения штата заканчиваются, некоторые федеральные правила могут по-прежнему действовать, например, требования к маскам в самолетах и при езде в общественном транспорте. Губернатор также попросил терпения и уважения к малым предприятиям или офисам, которые продолжают просить людей носить маски, ведь еще не все прошли или завершили вакцинацию.

Несмотря на уже значительный успех в вакцинации, штат продолжит обеспечивать себя вакцинами, делать тесты, заниматься просветительской деятельностью по поводу прививок, а также готовиться к тому, что, вероятно, надо будет привить детей младшего возраста.