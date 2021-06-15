В трех областях Украины без света остались жители 40 населенных пунктов. Больше всего — на Киевщине

Новости

Pixabay / Alberto Sanchez

В Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов в трех областях — Киевской, Черновицкой и Кировоградской.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, из-за порывов ветра и грозы сработали системы автоматической защиты ЛЭП, поэтому по состоянию на 7 часов утра 15 июня в Киевской области без света остаются жители 27 населенных пунктов, в Черновицкой — девяти и в Кировоградской — четырех.

Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.

Кроме этого, в ГСЧС отметили, что из-за интенсивных дождей в городе Днепре до сих пор остаются подтопленными 11 частных жилых домов и 50 дворов (с 2 июня были частично подтоплены 109 частных жилых домов и 200 дворов). Спасатели продолжают откачивать воду, ее уровень постепенно снижается.