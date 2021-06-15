В Украине за сутки от коронавируса выздоровели более 5 500 человек. Новых случаев — 1 014

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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за понедельник 14 июня выявили 1 014 новых больных коронавирусом, выздоровели 5 511 украинцев, а умерли 77.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализирован 401 человек. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в городе Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 224 992 человек, выздоровели 2 136 176, а умерли 51 769.

Что касается вакцинации, то за 14 июня сделали 50 057 прививок (одну дозу получили 28 100 человек, вторую — 21 957). Всего с начала кампании привито 1 768 556 украинцев, из них полностью иммунизированы — 260 755.

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