Байден: Война на Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО
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- Костя Андрейковец
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Президент США Джо Байден заявил, что агрессия России на Донбассе не является препятствием для Украины на пути к вступлению в НАТО. Основное условие — соответствие критериям Альянса и борьба с коррупцией.
Об этом он заявил на брифинге по итогам саммита НАТО.
«Нужно избавиться от коррупции, соответствовать другим критериям, которые предъявляются, чтобы получить План действий. Этого пока еще нет [...]. Будет ли Украина частью НАТО, зависит не от меня, а от всего Альянса. Я знаю одно — они [Украина] должны убедить [НАТО] и это не просто», — сказал Байден.
Вместе с тем президент США заверил, что НАТО будет поддерживать Украину в гибридной войне с Россией.
- Накануне Зеленский выразил сожаление по поводу того, что президент США Джо Байден не смог встретиться с ним в преддверии своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным 16 июня. В интервью Reuters, AP и AFP Зеленский заявил, что хочет услышать четкое «да» или «нет» от Байдена на вопрос о ПДЧ.
- 14 июня по итогам брюссельского саммита НАТО лидеры 30 стран-членов одобрили коммюнике, в котором подтверждается принятое в 2008 году на Бухарестском саммите решение о том, что Украина станет членом Альянса через План действий по членству.
- Зеленский поблагодарил НАТО за поддержку и заявление о перспективе членства Украины в Альянсе, заявив, что страна продолжит курс на внедрение реформ.