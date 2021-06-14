Байден: Война на Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО

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Президент США Джо Байден заявил, что агрессия России на Донбассе не является препятствием для Украины на пути к вступлению в НАТО. Основное условие — соответствие критериям Альянса и борьба с коррупцией.

Об этом он заявил на брифинге по итогам саммита НАТО.

«Нужно избавиться от коррупции, соответствовать другим критериям, которые предъявляются, чтобы получить План действий. Этого пока еще нет [...]. Будет ли Украина частью НАТО, зависит не от меня, а от всего Альянса. Я знаю одно — они [Украина] должны убедить [НАТО] и это не просто», — сказал Байден.

Вместе с тем президент США заверил, что НАТО будет поддерживать Украину в гибридной войне с Россией.