На Донбассе на мине подорвались двое военных
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
На Донбассе в зоне боевых действий в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военных.
Командование сообщает, что военные получили осколочные ранения и госпитализированы.
«Военнослужащие доставлены в лечебное учреждение, где им оказана надлежащая медицинская помощь. Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого — средней тяжести», — сказано в сообщении.
На месте взрыва работает группа Военной службы правопорядка.
- 11 июня возле села Водяное (Приазовье) в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий 128-й бригады. До этого, 9 июня, эта же бригада потеряла лейтенанта Карину Шемчук.
- С начала 2021 года российские военные, а также боевики «ДНР» и «ЛНР» убили около 60 военнослужащих ВСУ.