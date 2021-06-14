На Донбассе на мине подорвались двое военных

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На Донбассе в зоне боевых действий в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военных.

Командование сообщает, что военные получили осколочные ранения и госпитализированы.

«Военнослужащие доставлены в лечебное учреждение, где им оказана надлежащая медицинская помощь. Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого — средней тяжести», — сказано в сообщении.

На месте взрыва работает группа Военной службы правопорядка.