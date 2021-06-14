В американском Роктоне масштабный пожар на химпредприятии. Местных жителей эвакуируют
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- Костя Андрейковец
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В американском городе Роктон (штат Иллинойс) произошел масштабный пожар на химическом предприятии. Власти эвакуировали жителей в радиусе двух километров.
Об этом сообщают CNN и телеканал 23 WIFR.
Пожар начался на складах компании Chemtool Inc., которая производит смазочные материалы. Причины возгорания пока неизвестны, но все складские рабочие успели покинуть здание.
В городе развернули усиленные силы полиции и пожарной службы, а также группы Армии спасения. Сообщается, что во время тушения пожара пострадал один спасатель. Информации о жертвах нет.
Из-за горения химматериалов в городе стоит сильный смог. Ядовитое задымление распространилось почти на весь Роктон и два соседних города.
Власти сообщают, что на тушение могут уйти сутки. Решается вопрос о привлечении пожарной авиации.
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