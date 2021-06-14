«Мы будем бороться со всеми вызовами». НАТО беспокоят агрессивные действия России и наращивание сил Китая

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Utenriksdepartementet UD / Flickr

Лидеры стран-членов НАТО на саммите в Брюсселе обсудили несколько критически важных тем для безопасности — это реакция НАТО на действия России и Китая, а также всемирная киберугроза.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он сказал, что Альянс должен противостоять усилению влияния Китая как страны, представляющей угрозу безопасности ряда государств.

Главным образом НАТО беспокоят возросшие военные возможности Китая, которые вместе с главенствующей в стране коммунистической идеологией могут представлять угрозу демократическим ценностям стран-членов Альянса и их интересам за рубежом.

«Мы не вступаем в новую холодную войну, и Китай нам не противник и не враг. Но мы должны вместе — как Альянс — решать проблемы, которые подъем Китая создает для нашей безопасности. Альянс должен противостоять усилению Китая», — сказал генсек НАТО.

В тексте коммюнике, в частности, говорится, что распространение оружия массового уничтожения и разрушение архитектуры контроля за вооружением подрывают коллективную безопасность Альянса.

«Самая большая ответственность Североатлантического союза — защищать наши территории и наше население от нападений, и мы будем бороться со всеми угрозами и вызовами, которые влияют на евроатлантическую безопасность», — подытожил Столтенберг.

Лидеры стран-членов Североатлантического альянса считают, что Россия «активизировала свои гибридные действия» против партнеров по НАТО. В их числе они назвали попытки вмешательства в выборы, «политическое и экономическое давление», кибератаки, а также «незаконные и деструктивные действия российских спецслужб на территории стран-союзников».

«Мы призываем Россию отменить определение Чешской Республики и Соединенных Штатов как «недружественных стран» и воздержаться от любых других шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических отношениях», — говорится в документе.